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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1665 لسنة 2021، بشأن إنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.
وتضمن القرار انشاء مراكز في مدينة نصر وطرة وعزبة الوالدة ومدينة حلوان ووانان اكاديمية الشرطة وامبابة وبولاق الدكرور والخانكة وبهتيم واشمون وشبين الكوم ومنوف والغربية والزقازيق وفاقوس والعاشر من رمضان ومركز المنصور ومركز الدقهلية ودمياط والاسماعيلية وسموحة وكامب شيراز بالإسكندرية وسيوة ومدينة المنيا واسوان.
قرار رقم 1665 لسنة 2021
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