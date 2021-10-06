الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى

وتضمن القرار انشاء مراكز في مدينة نصر وطرة وعزبة الوالدة ومدينة حلوان ووانان اكاديمية الشرطة وامبابة وبولاق الدكرور والخانكة وبهتيم واشمون وشبين الكوم ومنوف والغربية والزقازيق وفاقوس والعاشر من رمضان ومركز المنصور ومركز الدقهلية ودمياط والاسماعيلية وسموحة وكامب شيراز بالإسكندرية وسيوة ومدينة المنيا واسوان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012