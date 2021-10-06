شكرا لقرائتكم خبر عن أول اجتماع لرئيس شركة مياه بنى سويف لتحديد موعد التشغيل التجريبى لمحطة صرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول اجتماع لها عقب قرار تعيينها رئيسا لشركة مياه بنى سويف، اجتمعت المهندسة، دينا عمر سليمان ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالقائمين علي أعمال تطوير محطة معالجة ( تزمنت/بني سويف) و تحويلها من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية و ذلك لمناقشة أعمال التطوير و الوقوف علي آخر المستجدات و التطورات و بدء التشغيل التجريبي للمحطة.

وأضافت أن تطوير محطة معالجة "تزمنت" من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية، يأتى فى إطار استراتيجية الشركة فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى كأحد مساعى وأهداف الشركة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وحماية مواردنا المائية.