شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بتقليل الكثافة داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول استعدادا للعام الدراسى الجديد، من خلال استغلال الفراغات وتطبيق نظام الفترتين إذا تطلب الأمر، لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وشددت الوزارة على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب لا يقل أهمية عن تنفيذ خطة الدراسة والمناهج بالعام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة الوضع الصحى داخل المدارس بشكل يومى من خلال التربية والتعليم ومديريات الصحة فى المحافظات.

وشدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.