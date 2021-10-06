شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات مهنية وعمالية: مصر حققت انتصارات فى الـ7 سنوات الأخيرة فى معركة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر ، يجدد الأمل دائمًا في نفوس الجميع، بقدرتنا على تخطى الصعاب وتحقيق أهدافنا، والعبور إلى آفاق التنمية والازدهار، ويذكرنا بتضحيات أبناء شعبنا العظيم من القوات المسلحة لاسترداد الأرض ، وبذل كل نفيس من أجل الوطن .

ووجه نقيب البترول محمد جبران، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى خاضت معركة لا تقل خطورة من معركة تحرير سيناء من العدو، معركة عاش الشعب المصري تفاصيلها على مدار العشر سنوات السابقة، وتحقق فيها النصر على الإرهاب والإرهابيين خلال السبع سنوات الأخيرة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام عن كامل دعمها ومساندتها للدولة المصرية فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ،وكذلك في معركتها نحو التنمية والبناء والتعمير ، وعن تفويضها للرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج .

وقال مجدي حسن نقيب النقل العام، إن عمال النقل العام يثمنون هذه الذكرى التي كانت ولا زالت نموذجا يحتذى به في الوحدة والعمل المشترك ووحدة الصف المصري التي كانت السبب الرئيس في هذا النصر العظيم.

ودعا عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات جموع عمال مصر إلى مواصلة العمل والإنتاج حتى تواصل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية معركتها الحالية من أجل التنمية والتعمير والبناء، موجها التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، مؤكدا على تفويض عمال الكيماويات للرئيس والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي ومواجهة كافة التحديات الداخلية. الخارجية.

وقال هشام فؤاد نقيب المرافق، إن روح أكتوبر لا تزال راسخة في وجدان الشعب المصري وفي القلب منه العمال الذين يواصلون الدعم والمساندة للدولة المصرية في معركة التنمية ومكافحة الإرهاب و الارهابيين ،ويفوضون الرئيس والقوات المسلحة،في كافة القرارات التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج ومواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والرى واستصلاح الأراضى، إن النقابة العامة وكافة لجانها النقابية المنتشرة فى محافظات مصر، تؤكد على تجديد الثقة فى القيادة السياسية والقوات المسلحة فى معركة التنمية والبناء التي تعيشها مصر الآن من خلال خطط واضحة نحو المشروعات العملاقة، واستصلاح الأراضى بشكل عملى وعملى.