شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشدد على الانتهاء من إعداد كل مقررات الفصل الأول إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الحقوق، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية والاستعداد للعام الدراسى الجديد والمقررات الإلكترونية وتوزيع الجداول الدراسية واستقبال الطلاب الجدد والقدامى وإجراءات التطعيم للأساتذة والعاملين والطلاب، وذلك بحضور الدكتور عبد الهادى العوضى القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، ورؤساء الأقسام وقيادات الكلية.

ورحب أعضاء مجلس كلية الحقوق، بترأس الدكتور الخشت مجلس الكلية، وحرصه على الحوار الدائم مع الأساتذة ورؤساء الأقسام وقيادات الكليات ومتابعة أعمال الكلية عن قرب، وقد أشاد أعضاء المجلس فى كلماتهم بالحوار الديمقراطي لرئيس الجامعة مع الأساتذة والتعاون المثمر وقنوات الاتصال المفتوحة دوما.

وخلال اجتماع مجلس الكلية تم استعراض القواعد الحاكمة للمقررات الإلكترونية وآليات تنفيذها ، كما تم استعراض الترتيبات الخاصة باستعداد الكلية لانتظام الدراسة من اليوم الأول، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد.

ووجه الدكتور الخشت بالانتهاء من تجهيز كل مقررات الفصل الدراسى الأول إلكترونيًا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد، وإعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، ووضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب

واطمأن الدكتور الخشت، على إجراءات تطعيم الأساتذة والعاملين والطلاب لحمايتهم من الموجة الرابعة لفيروس كورونا تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والخطة القومية الشاملة للتطعيم لمجابهة المرض ومنع تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ترأس في الآونة الأخيرة عددا من مجالس الكليات منها كلية الصيدلة، والطب البيطري، والهندسة، وطب قصر العيني، والزراعة، والتخطيط العمراني، والإعلام، ودار العلوم.