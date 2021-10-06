شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وجاء نصها كالتالى: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتى وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة ذكرى انتفاضة جنود الحق والإيمان ذكرى دحر جنود البغى والعدوان ذكرى اجتياح خط بارليف داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة القوات المسلحة.

وتنظم محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، عددا من الفعاليات ضمن الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، حيث سيتم تنظيم اصطفاف الشباب بديوان عام المحافظة لتحية العلم والسلام الجمهوري بهدف تنمية ورفع روح الولاء والانتماء للوطن وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تطلق المحافظة مبادرة "ازرع شجرة باسم شهيد" من مركز شباب السلام بحضور محافظ الجيزة وأسر الشهداء بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب تعظيما لروح الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

ويعقب ذلك انطلاق فعاليات مبادرة التبرع بالدم من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، حيث سيتم توفير سيارات التبرع بالدم، وفي نهاية اليوم سيتم تنظيم مسيرة شبابية بشارع خاتم المرسلين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بمشاركة المحافظ وعدد من قيادات المحافظة والشباب بالمحافظة.

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارًا، يقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.