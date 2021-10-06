شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر توزيع كاشفى حرارة على كل مدرسة استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة، مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية الكواشف للتشغيل، مع إيفاد مندوب مفوض من كل مديرية بموجب تفويض رسمى وإذن صرف معتمد ومختوم ونموذج 1 مخازن لاستلام أجهزة كاشف حرارة من مخازن الوزارة.

وشددت الوزارة على توفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على مديرى المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حرصا على سلامة الطلاب مع دخول العام الدراسى الجديد.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا فى المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدى ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعى.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومى وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابى لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.