شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب بالندوة التثقيفية: وفد إسرائيل قال "طابا مصرية ولم نتوقع قدرتكم للدفاع عنها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أمام التحكيم الدولى، عن تفاصيل مفاوضات إعادة طابا، مشيرًا إلى أن مصر لجأت للتحكيم الدولي، فلم يكن لديها أى استعداد للتفريط فى شبر واحد من أراضيها.

وقال مفيد شهاب، خلال كلمته، بالندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، إن إسرائيل ماطلت وحاولت تغيير المواقع الحدودية من علامات الحدود، وبعدها طلبنا الدخول للتحكيم الدولي حول طابا، طبقًا لاتفاقية السلام، وصممنا على ذلك، وبدأت معركة قانونية طويلة، لأجل جمع المستندات والخرائط".

واصل:"كل فريق قدم 3 مذكرات مكتوبة ومرافعات شفويه، ومعاينة من المحكمة للمواقع، ثم رفعت المحكمة جلساتها للمداولة 3 أسابيع، وفي 1989، وأعلنت المحكمة أن المواقع المصرية هي الصحيحة ورأس النقب كلها مصرية، والعلامة 91 هي المنطقة الصحيحة، وبالتالي طابا منطقة مصرية".

وتابع:" وإحنا خارجين بعد صدور الحكم كان المصريين فرحيين، ولكن المستشار القانوني للوفد الإسرائيلي، قال لنا، إحنا عارفين إن طابا ورأس النقب مصريتين ، بس مكناش عارفين إنكم هتعرفوا تدافعوا عنها وتقنعوا المحكمة بهذا الشكل".