شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سمير فرج بالندوة التثقيفية: أكتوبر أغلى نصر حققه جيشنا فى العصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء سمير فرج أحد أبطال أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، المراحل التاريخية التي مرت بمصر حتى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن نصر أكتوبر أغلى ذكرى ونصر حققه الجيش المصري في العصر الحديث ، ورغم الذكريات الأليمة في هزيمة 67 بعد توجيه ضربة جوية من 200 طائرة لطائرات العدو اندفعت القوات البرية إلى سيناء للوصول إلى قناة السويس.

وقال اللواء سمير فرج خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 34 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "لم يمضى شهر على الهزيمة وحاولت قوات العدو الإسرائيلي احتلال بورفؤاد لتستمر معركة مدة 7 ساعات ، ولكن فشل العدو بفضل عزيمة قواتنا التى تسلحت بأسلحة خفيفة وأر بى جي، ولم يحقق هدفه فكان أول بصيص أمل، ثم توالت الأحداث فأغرقنا المدمرة إيلات وعلى متنها 100 فرد من قوات العدو وتلاها العديد من المعارك التي مهدت لحرب ونصر أكتوبر 73.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 34 "العبور إلى المستقبل"، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.