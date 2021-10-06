شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدن المقرر طرح أراضى بها لجمعيات الإسكان التعاونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 12 مدينة جديدة طرح أراضى لتنفيذ مشروعات سكنية عليها لجمعيات الإسكان، حيث أعلنت هيئة تعاونيات البناء عن طرح قطع أراضى في 12 مدينة جديدة وهى "العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، مدينة بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، سلام مصر، شرق بورسعيد، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

يأتى ذلك فى إطار مخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم منظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً في إطار البروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 19 يناير 2014 لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

ومن المقرر طرح كراسات شروط الأراضى يوم الأثنين الموافق 18 أكتوبر وذلك بمقر هيئة تعاونيات البناء، وحتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل ، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية ، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة، أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها ، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

وأكد الدكتور حسام رزق، أن الإلتزامات المالية وأسلوب السداد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط ، على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg .