شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرحب بالفريق عبدرب النبى حافظ أحد أبطال نصر أكتوبر: أهلا وسهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الفريق عبدرب النبي حافظ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة: "كل سنة وأنتم طيبيين جميعا واسمحولي إن إحنا نرحب بأحد ابطال حرب أكتوبر، سيادة الفريق عبدرب النبي حافظ.. أهلا وسهلا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 34 "العبور إلى المستقبل"، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.