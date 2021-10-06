الرئيس السيسى يحضر اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة "العبور إلى المستقبل"

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القاهرة - سامية سيد - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر اكتوبر المجيد.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع أكاليل الزهور، أمس الثلاثاء، على قبر الجندى المجهول والزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويرأس إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".