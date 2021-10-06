في بث حي فجرًا.. ريهام سعيد: "تعبت من السحر الأسود" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن هناك علاقة واتساق بين الآثار والسحر، وأن ثلاثة أرباع من يُسحروا يعملون في التنقيب عن الآثار، موضحةً أنها "حينما ذهبت لمنزل 5 بنات أثناء برنامجها، قالوا لها إن البيت تحته آثار ولذلك حدث لهم مسّ، وأنها كانت جريئة ومن الناس التي لا تقتنع بفكرة المس"، حسب قولها.

وأضافت سعيد، في فيديو لايف عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة".

وقالت: "طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا، فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير، لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك"، مشيرةً إلى أن الداعية مصطفى حسني قال لها إن "سورة البقرة قوية جدًا".

وتابعت ريهام: "كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلاً الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص.. أنا زهقت وفكرة أن حد يأذيني بتبقى صعبة أوي".

وواصلت: "عايزة اقرأ سورة البقرة كل يوم وعايزة أعمل أذكار الصباح والمساء وبدعي ربنا أن يبعد عني هذا السحر، والحسد صعب.. أنا لما بصلي بنهار من الدموع وقرأت لشيوخ بيقولوا أن ده من علامات الحسد".

واستطردت ريهام سعيد: "السحر طلع عالم أسود"، موجهة حديثها لجمهورها قائلة: "أوعوا تروحوا لشيوخ بحجة أنه يعرف أن عندك حاجة.. لأنه بيكشف عليكي وكل مسام جسمك بتتفتح فبتبقى معرضة أكثر للسحر والحسد".

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