من البيت.. رابط تسجيل القراءات والاستعلام عن فواتير الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



يلجأ المواطنون إلى البحث عن وسائل إلكترونية من أجل الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الخاصة بهم وسدادها وكذلك تحميل قراءات العدادات.

وتتيح شركة الغاز الطبيعي بترو تريد" من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية تسجيل قراءات عداد الغاز من قبل المواطنين من المنزل من خلال الموبايل أو جهاز الكمبيوتر.

في البداية يجب على المواطنين الدخول إلى الرابط التالي من أجل إدخال قراءة العداد.

وبعد إدخال القراءة بشكل صحيح يتم الضغط على "اعرض" للوصول إلى قيمة الفواتير على العداد.

ويكون إدخال القراءات بداية من يوم 1 وحتى يوم 15 من كل شهر، ويمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 6 حتى نهاية الشهر.

كما يمكن تسجيل قراءات العداد من خلال الوسائل التالية أيضا:

1- عن طريق مندوبي الشركة.

2- عن طريق خدمة العملاء على رقم 1122.

3- عن طريق تطبيق الموبايل.

4- عن طريق خدمة (IVR) من أي تليفون أرضي برقم 09000727.

5- عن طريق خدمة (IVR) من أي موبايل برقم 5727.