محمد يطلب تطليق زوجته: "عاوزه تسافر دبي علشان زهقانه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل :

أقام "محمد. ص" 31 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب تطليق زوجته، مبررًا طلبه "عاوزة تعمل شوبنج لوحدها في دبي علشان زهقانة من خروجاتنا مع بعض".

وقال الزوج، معيد بجامعة خاصة، إنه لم يتوقع أن تطلب زوجته "هيام. ع" 30 سنة الابتعاد عنه "متوقعتش إنها ممكن تفكر تسافر من غيري أو تقولي زهقت منك بعد سنة زواج"، مضيفًا "بتحبني وعاوزه تبعد عني فترة عشان زهقانة من وجودي في حياتها اليومية".

يتذكر "محمد" ذكرياته مع زوجته التي تعرف عليها بحكم الجيرة قائلًا إنهما عاشا أجمل أيام حياتهما سويًا "لكنها لم تنظر إلا لمظهرها ونفسها أمام أسرتهم وأصدقائهم.. لم تفكر في رجولتي، و تواجدنا بمجتمع شرقي له عادات وتقاليد"، لذلك قررت الانفصال عنها بكل الطرق.

وعن اليوم الذي قرر فيه الانفصال، حكى الزوج قائلا: "جلسنا لتناول الإفطار وبعد عشر دقائق لاحظتها تفكر في قول شئ، فتحدثنا وبالنهاية وصل الحديث بيننا إلى قرارها الذهاب لعمل شوبنج في دبي بمفردها".

وبعد مشادة كلامية تركت المنزل، وعندما حاول مصالحتها رفض ولديها "سبها تحقق حلما وتسافر"، لكنه رفض وقرر التخلص منها.

ورفع الزوج دعوى تطليق للضرر حملت رقم 42 لسنة 2021، ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن.