شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب طلاب الثانوى العام بسداد رسوم تأمين التابلت استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب والمعلمين بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية: طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، أما طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، موضحة أن طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يسدد التلاميذ قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، أما المعلمون والقائمون على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس يسددون قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.