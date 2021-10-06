شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا تجرى حركة تغيرات بالقطاعات التجارية لتحسين الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس محمد عبد الحكم، رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة حركة ترقيات بالقطاعات التجارية بالشركة بهدف رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة و رفع نسب التحصيل.

وشمل القرار التعاقد مع المحاسب عبد البصير رشاد شملة - مستشار تجاري بالشركة ويشرف علي أعمال قطاعات الشئون التجارية لحين شغل الوظيفة، وترقية المحاسب علاء أحمد محمد عوض مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة والمحاسب طلال سليم دبور مدير عام الإدارة العامة للمصالح الحكومية.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى بعدم إصدار أى فاتورة لمواطن تعتمد على متوسط الاستهلاك، كاشفا أن الحالة الوحيدة التي يتم إصدار فاتورة بناء على متوسط الاستهلاك هى الوحدات المغلقة فقط.

وأضاف شاكر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حق المواطن و الدولة لا تهاون فيهم إطلاقا، لافتا إلى أن اى موظف بقطاع الكهرباء يثبت تقصيره تجاه اى مواطن سيتم معاقبته وفقا للقانون حتى لا تتكرر اى أخطاء تضر بمصلحة المواطن.