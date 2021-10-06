شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه شبكات ربط كهربائى وفوائد تلك المشروعات على مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد كثيرة اقتصادية و سياسية تعود على مصر من مشروعات الربط الكهربائي بين دول العالم و تحولها إلى محور عالمى للطاقة للاستفادة من الاحتياطي اليومى بالشبكة القومية للكهرباء الذى يصل إلى 15 الف ميجا وات والمساهمة فى دخول العملة الصعبة للبلد مما يحقق مكاسب اقتصادية كثيرة ،وفيما يلى أهمية مشروعات الربط الكهربائى التى تستهدفها مصر المرحلة القادمة:

1-تستهدف مصر أن تتحول لمحور عالمى للطاقة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا و الخليجيه من خلال مشروعات الربط الكهربائى بحلول عام 2030.

2- من المقرر أن يتم بيع الطاقة للدول الأوروبية والأفريقية و الخليجيه بأعلى سعر بالعملة الصعبة وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.

3-تستعد مصر حالياً لتوقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه و على احدث نظام وهو نظام التيار المستمر Dc.

4-الربط المصرى السعودى يهدف أن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

5-بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

6-انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و دول افريقيا.

7-ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.

8-الربط الكهربائى بين مصر و شمال وجنوب المتوسط يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة الجديدة و المتجددة بمصر.

10-مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.