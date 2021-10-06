شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة، بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

وينشر ”الخليج 365” تقريرا معلوماتيا عن أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة:

- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- طرح عبوة "باغ" 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه".

- طرح عبوة سادة لوكس "كارتون" 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو "كارتون" بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات " باغ" بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

- خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو.