شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة سجل الآن للحصول على لقاح كورونا متواجدة فى 22 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن حملة "معا نطمئن - سجل الآن" التى تستهدف تسجيل المواطنين للحصول على التطعيم بلقاح كورونا منتشرة حاليا في22 محافظة حتى الآن وسجلت أكثر من 160 الف مواطن.

وأوضح وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مؤكدًا استمرار الحملة لمدة شهر بدلاً من 10 أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز عدد من مراكز شباب بالمحافظة التي انطلقت بهما الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.



وناشد المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.