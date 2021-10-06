شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. اعرف كيفية استخراج اشتراكات القطارات الروسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
1- التوجه لأحد مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات الرئيسية.
2- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.
3- الاشتراكات عليها لا تحمل دعما.
4- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب.
5- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.
6- فى حالة سفر حملة الاشتراكات علي القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب .
7- يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة .
8- في حالة سفر حامل الاشتراك السابق استخراجه على باقى القطارات بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة بالكامل بالإضافة إلى المصاريف الاضافية (الغرامة).
9- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب .
10- يتم ملء استمارة الاشتراك مع إرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية.