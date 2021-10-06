شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. اعرف كيفية استخراج اشتراكات القطارات الروسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية) بعدما استحدثت هيئة السكة الحديد نظام اشتراك لتطبيقه عليها، وذلك خلال التقرير التالى:

1- التوجه لأحد مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات الرئيسية.

2- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.

3- الاشتراكات عليها لا تحمل دعما.

4- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب.

5- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.

6- فى حالة سفر حملة الاشتراكات علي القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب .

7- يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة .

8- في حالة سفر حامل الاشتراك السابق استخراجه على باقى القطارات بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة بالكامل بالإضافة إلى المصاريف الاضافية (الغرامة).

9- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب .

10- يتم ملء استمارة الاشتراك مع إرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية.