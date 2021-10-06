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الأوقاف توزع 15 طنا من لحوم الأضاحى 4 محافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف، فى محافظات "الإسكندرية- الفيوم- أسيوط- الجيزة"، 15 طنا من لحوم الأضاحى اليوم، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع اللحوم على المستحقين فى المحافظات، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الإسكندرية- الفيوم- أسيوط" و3 أطنان لمحافظة الجيزة ، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1080 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "لقاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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