شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر إلغاء تشغيل قطارات واختصار رحلات بخط منوف بسبب التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من اليوم الأربعاء تعديل تركيب وإلغاء بعض القطارات واختصار مسير البعض الآخر بمحطة شبرا الخيمة، وذلك بصفة مؤقتة ولحين الانتهاء من أعمال التطوير، ونتيجة لفك ارتباط برج شمال القاهرة ضمن خطة تطوير وتحديث نظم الإشارات وتجديد السكك وأرصفة منوف بمحطة القاهرة، وشملت التعديلات التالى:

أولا: القطارات التى سيتم اختصارها وانتهاء رحلاتها بمحطة شبرا تضم قطارات أرقام 558/ 535/ 530/ 539/ 538 / 543/ 124/ 549 /548 /557/ 550/123 واختصار قطارى 540/547 بمنوف .

ثانيا: القطارات الملغاة أرقام 512/ 529/122 /545 /546/ 563.

ثالثا: القطارات التي يتم وصولها علي أرصفة محطة الشرق أرقام 554 / 537/ 532/ 553/ 534/ 551/ 544/ 121/ 552/ 561/ 818/835.

رابعا: قيام ووصول قطارى 118/ 119 بأرصفة بحرى.

خامسا: تعديل تركيب قطار 1915 سياحى القاهرة/المنصورة ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف اسبانى و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالى .

واعتبارا من يوم 9/10/2021 يتم تعديل تركيب قطار 1914 سياحى المنصورة /القاهرة ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف اسبانى و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالى .

اعتبارا من يوم 6/10/2021 تعديل تركيب قطارى 941/966 سياحى القاهرة / دمياط والعكس ليكون تركيبه عربتين ثانية مكيف اسبانى و7 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالى.