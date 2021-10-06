شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط "التعليم" لدخول العاملين المدارس مع انطلاق الدراسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة إجراءات وضوابط لدخول المعلمين والإداريين المدارس مع دخول العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، فى إطار تطبيق الخطة الوقائية والصحية بسبب فيروس كورونا، نستعرض فى التقرير التالى الضوابط والاجراءات:

ـ تطعيم المعلمين.قطعت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان شوطا كبيرا فى تطعيم المعلمين، حيث تم تسجيل كل بيانات المعلمين والإداريين على موقع وزارة الصحة عدا نسبة بسيطة تصل إلى 3%، كما تم تطعيم نسب كبيرة من المعلمين استعدادا للعام الدراسى، بعضهم حصل على جرعتين والبعض الأخر جرعة واحدة، إضافة إلى تسجيل البعض وفى انتظار التطعيم، كما وجهت التربية والتعليم بضرورة توجه المعلمين إلى مقر الحصول على اللقاح وفى الموعد المحدد.ـ متابعة تلقى التطعيم.وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتنفيذ مديرياتها خطة تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى وذلك استعدادا لبدء عام دراسى الجديد، حيث أكدت الوزارة على متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالتعليم قبل الجامعى، كما شددت الوزارة على الإجراءات الازمة لمتابعة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.ـ إجراء مسحة كورونا.ـ قالت الوزارة أنه يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا لقاح التطعيم والإفادة بذلك كما يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحيه للتطعيم وذلك فى ضوء تقرير طبى من التأمين الصحي والتشديد على العاملين ممن لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع.ـ عدم دخول مقر العمل.ـ أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لن يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف تعليمات الإجراءات الوقائية كالامتناع عن التطعيم أو إجراء مسحة مرتين فى الأسبوع، مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.