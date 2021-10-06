شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إخطار البنوك ببيانات المتوفين فور تسجيلهم بمكاتب الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن مشروع تطوير ميكنة نماذج إخطارات المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة من أفضل المشروعات.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لـ ”الخليج 365” إن الهدف الرئيسي لتطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات وربطها بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، ربط تقارير أسباب الوفاة بالمستشفيات التي تتم من خلال الطبيب المختص، بمنظومة تسجيل الحالات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الوفاة، وذلك من خلال ميكنة التقارير المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة والتي كانت تتم ورقيًا سابقًا.

وأشار إلي أن المشروع يهدف إلى إيجاد نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة للمواطنين وخفض معدلات الوفاة، مؤكدًا توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك لإخطارهم فوريًا بالبيانات الخاصة بالمتوفين فور تسجيلهم بمكاتب الصحة، مما يتيح للبنوك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.