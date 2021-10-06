​بمناسبة انتصارات أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقتها السنوية لمتحف السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم مكتبة الإسكندرية المسابقة السنوية لمتحف السادات، للعام الخامس على التوالي، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك غدا الأربعاء بقاعة المتحف داخل المكتبة.

ويتضمن برنامج المسابقة عرض بانورامي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، يعقبه جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف، ثم عقد المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.

جدير بالذكر أن متحف السادات، أحد متاحف مكتبة الإسكندرية، مقام على مساحة 260 مترًا مربعًا في الجزء الجنوبي للمكتبة، وقد خصت الراحلة السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات عُرضت لأول مرة؛ وذلك تقديرًا للمجهود الذي قامت به مكتبة الإسكندرية.