ما هي الدول الـ"ترانزيت" المسموح بالعبور من خلالها إلى السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أسماء الدول ـ"الترانزيت"ـ المسموح لها بالعبور إلى المملكة، عقب إعلان عودة الطيران مع مصر.

وقال حنفي في تصريحات لمصراوي، إن الدول التي سمحت لها السعودية بالعبور إلى أراضيها تشمل دول عربية مثل: الأردن والبحرين وسلطنة والسودان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، بجانب دول أفريقية مثل: السودان وكينيا وتنزانيا وفي أوروبا مثل دولة جورجيا.

يأتي ذلك ردًا على التساؤلات التي تدور عن تساؤلات الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، ويبحثون عن أسماء هذه الدول للعبور إلى الأراضي السعودية سواء للعمل أو الزيارة.

وكانت المملكة العربية السعودية، رفعت تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم، واشترطت على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها.

من ناحيتها، طلبت وزارة الهجرة، من المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط: اضغط هنا

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