مرصد الأزهر: داعش استغل تعطل بعض مواقع التواصل ونشر إصدارا جديدًا عبر تليجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حالة التوقف المفاجئ التي أصابت بعض مواقع التواصل، أمس، دفعت العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل أخرى لتبادل المعلومات والاتصالات، وكان على رأسها موقع تليجرام.

وأوضح مرصد الأزهر في بيان له، الثلاثاء، أنه كثف من متابعته لهذه المنصة تحسبًا لاستغلال عناصر تنظيم داعش لهذا التطبيق، وتم رصد بعض القنوات التابعة لتنظيم داعش على تليجرام وهي تنشر إصدارا جديدا للتنظيم الإرهابي تحت عنوان: (فتربصوا إنّا معكم متربصون) يتضمن لقطات للعمليات الإرهابية للتنظيم على الحدود العراقية، بالإضافة إلى استراتيجية جديدة أضافها التنظيم لحربه الإعلامية وهي استعراض آراء خصومه والرد عليها.

وأكد المرصد أن تنظم داعش استغل تعطل بعض مواقع التواصل لاستخدام إصدار يحمل نفس الإسم الذي أطلقه على أحد إصداراته في ديسمبر عام 2015، وهو الأمر الذي لم يتكرر من قبل، مشيرا إلى أن تسرع التنظيم لاستغلال تعطل مواقع التواصل، دفعه إلى تكرار نفس الاسم على غير العادة.

وكرر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من استغلال التنظيمات المتطرفة، للظروف الطارئة التي يمر بها العالم لمحاولة الوصول إلى عناصر جديدة واستقطاب المزيد من الشباب.