عطل الفيسبوك.. رئيس اتصالات النواب لمصراوي: جاهزون لأي تشريعات لحماية الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ومستمر مع الجهات التنفيذية بوزارة الاتصالات لمتابعة ما حدث أمس من تعطل لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

وقال بدوي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن اللجنة لن تتوانى في تقديم وتسهيل كافة التشريعات التي تعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن اللجنة على تواصل بكافة الجهات لدراسة كل ما يلزم من تشريعات وقوانين من أجل تطبيق أي إجراءات تضمن حماية السرية للبيانات الشعب المصري.

وأشار إلى أنه سيتم وضع استراتيجية بالتعاون مع الجهات التنفيذية للحفاظ على سرية بيانات ومعلومات كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على الأراضي المصرية، مؤكدا أنه لا مساس بالأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن جهاز الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات هو الجهة الوحيدة المسئولة عن متابعة هذا الأمر وتم بالفعل المتابعة وتم الاتصال ويقوم حاليا بدراسة الوضع، مناشدا الجميع بعدم أخذ الموضوع بشكل شخصي لأن هذا عطل عالمي.

ونوه بدوي إلى أن الجهات التنفيذية لها رؤية في اتخاذ اللازم تجاه الشركات العالمية وسيتم عقد لقاءات معهم الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الأمر، كاشفًا ن اجتماع بين اللجنة بكامل أعضائها والجهات التنفيذية أوائل الأسبوع المقبل وتم الاتفاق على ذلك خلال لقاء مسئولين بالجهاز القومي للاتصالات.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن مصر مستمرة في منظومة التحول الرقمي ولن تتوقف وستقوم بوضع كل الإجراءات للحفاظ على أمنها القومي لأنه خط أحمر.

وتابع أن شركة فيسبوك هي الجهة الوحيدة القادرة على أن تحدد ما أسباب هذا العطل، موضحا أننا ننتظر نتائج تحقيقات الشركة العالمية ثم يكون لنا حينها إجراءات تنسيقا مع الجهاز القومي للاتصالات.