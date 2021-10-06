شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة على المحلات المخالفة لرفع الإشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى مساء الثلاثاء حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وبالتنسيق مع مباحث وشرطة المرافق، وذلك فى شارع التحرير والسودان وسليمان جوهر وشارع الدقى.

وكان الحى أنذر مبكراً بالمرور على المحلات للتوعية مع رفع الإشغالات للمخالفين، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحى.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المحلات العامة لتنفيذ الالتزام بالتدابير الاحترازية والغلق فى المواعيد المقررة.



جانب من الإشغالات



جانب من الحملة



حملة على المحلات



رفع الإشغالات من الطرق