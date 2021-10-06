شكرا لقرائتكم خبر عن %15,4 زيادة فى أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف فى الربع الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف تمكن هيئة الأوقاف المصرية من تحقيق رقمًا قياسيًّا جديدًا في إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/ 2022م، حيث بلغ إجمالى الإيرادات والأرباح مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالى 2020 /2021م.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه بذلك تكون هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أربعة أرقام قياسية جديدة في هذا الربع الأول على النحو التالى:

1- شهر يوليو 2021م حققت مبلغًا وقدره (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 13%.

2- شهر أغسطس 2021م حققت مبلغًا وقدره (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8%.

3- شهر سبتمبر 2021م حققت مبلغًا وقدره (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4%.

4- إجمالي الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر) حققت مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.