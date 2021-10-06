شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقاضى نظيرتها للعلاج الطبيعى بسبب دورة تدريبية فى فسيولوجيا الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حركت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، دعوى قضائية مستعجلة، وكذلك توجيه إنذار رسمي إلى نقيب العلاج الطبيعي بصفته، لوقف دورة تدريبية أعلنت عنها نقابة العلاج الطبيعى للتدريب على عمل رسم العضلات وسرعة توصيل الأعصاب.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه قد ورد إليها عدد من الشكاوي منها مخاطبة الدكتور رئيس قسم الفسيولوجيا العصبية بجامعة القاهرة والدكتور رئيس الجمعية المصرية لطب التشخيص الكهربى والدكتور رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بخصوص إعلان نقابة العلاج الطبيعي عن هذه الدورة التدريبية.

وأكدت النقابة، أن القانون لا يعطى حق التعامل مع المرضي في مجال التشخيص ووصف العلاج إلا للأطباء، وذلك بموجب ترخيص مزاولة المهنة الذي يحصلون عليه ويخول لغيرهم من الطواقم الطبية المساعدة فقط في تنفيذ خطة العلاج ، حيث أن رسم العضلات وسرعة الأعصاب يتم باستخدام إبر وخز وهو إجراء يستلزم تواجد وإشراف طبيب بشري متخصص، وذلك حرصا علي سلامة المرضى.

وتهيب نقابة الأطباء بالمواطنين التأكد من هوية العاملين في هذا المجال ومؤهلاتهم، وذلك حفاظًا على سلامتهم.