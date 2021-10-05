شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بميلانو تحيى ذكرى انتصار أكتوبر وتعرض أفلاما عن إنجازات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتهم يحرص أبناء الوطن بالخارج، رغم بعد المسافات، على التمسك والاحتفاظ بالعادات والقيم والتقاليد، وكذلك إحياء المناسبات القومية بوطنهم، فى سبيل ترسيخ قيم الولاء والانتماء فى نفوس أبنائهم .

وفى هذا السياق يستعد أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث يحتفل أبناء الجالية بإحياء ذكرى النصر العظيم.



مجدي فلتس نائب رئيس المنتدى المصرى بإيطاليا

الاحتفالية ينظمها المنتدى المصرى بإيطاليا والجمعية الايطالية المصرية، والتى تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية، بهدف التأكيد على أن أبناء الوطن مع وطنهم قلبا وقالبا لا ينسون كافة المناسبات والأعياد القومية .

وفى هذا السياق قال مجدي فلتس، نائب رئيس المنتدى المصرى بإيطاليا، إن هذه الاحتفالية هذا العام ستكون بشكل مختلف وسيشارك فيها الشباب والأطفال، حيث سيتم دعوة جميع الكيانات في مختلف أنحاء أوروبا للاحتفال سويا في نفس اليوم والتوقيت من خلال برنامج موحد.

وستتضمن الاحتفالات عرض أفلام وثائقية عن انتصارات أكتوبر، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء فى أبناء الجيل الثانى والثالث، والتعرف بحجم التضحيات التى قدمها الجيش المصرى حفاظا على أرضه.



محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية

وقال محمد العبد، رئيس الجمعية الإيطاليه المصرية، إن الاحتفالات ستقام هذا العام للتأكيد على أن النسيج الوطني بين المغتربين ووطنهم متماسك وقوى، مؤكدا أن إحياء هذه الذكرى أمام جموع المصريين بالخارج، خصوصا الأطفال والشباب من الجيل الثاني والثالث هي جزء من ترسيخ مفهوم الوطنيه لديهم وربطهم.

وسيتضمن أيضا الحفل فقرة لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخمس سنوات الأخيرة والتي باتت ملحوظة فى ربوع مصر ولكي يعلم الجميع في الخارج أن القيادة المصرية تسير على الطريق ثابتة من أجل مصلحة الوطن، وأن مصر أصبحت تنعم بمناخ اقتصادي طيب يؤمن بكل أنواع الاستثمارات القادمه من الخارج.

وتابع: "وتضامنا مع مبادرات وزارة الهجرة من أجل ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم سيقومون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى بإرسال هذه الأفلام للأسر الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل لكي يتضح لأطفالهم كيف كانت هذه الملحمة العظيمة، التي نحيى عليها وعلي نهجها حتي الآن والتي جعلت لمصر شموخ ومكانة بين دول العالم باستعادة كرامتها وأرضها" .