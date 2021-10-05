شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومجهولة المصدر فى حملة صحية بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، أمس الإثنين، لجنة من مفتشي الصيدلة بمنطقة السلام أول الطبية، تكونت من الدكتورة نيفين المتولى، الدكتورة سيلفيا جوزيف الدكتورة فاطمة عبده بالتنسيق مع مباحث تموين القاهرة، وذلك لضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، والأدوية مجهولة المصدر.

وجاء ذلك بمتابعة الدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش، والدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، والعقيد طاهر خليل وكيل مباحث تموين القاهرة، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الحملة ضبطت كميات كبيرة من الأدوية المخدرة حوالى 60000 كبسولة مجهولة المصدر بدون فواتير.

وذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة، أن الحملة وجدت كميات من العينات المجانية بقيمة 500 ألف جنيه، ومخدرات جدول ثالث 60 ألف قرص بمخزن غير مرخص.

وقالت مدير الادارة العامة للصيدلة، إنه يتم إعادة تعبئة للأدوية منتهية الصلاحية بالمخزن، وتم تتبع المخزن من قبل مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة حتى تم تحديد موقع المخزن.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء، ومكافحة الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصرى.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق.

وذكر رئيس القطاع أن ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.