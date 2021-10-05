شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تلقينا 60 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن من مختلف الأنواع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالى ما تم توريده من لقاحات كورونا لمصر بلغ حوالى 60 مليون جرعة حتى الآن جميعها تم توفيرها في 1100 مركز للتطعيم بالجمهورية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في تصريحات لـ"الخليج 365": مصر بها توليفة من اللقاحات الفاعلة والقوية، مشيرا إلى أهمية الحرص على اللقاح والحصول عليه والمشاركة في حملة معا نطمن.. سجل الآن والتى تجوب 22 محافظة حاليا.

وقال خالد مجاهد إنه تم تطعيم 95%؜ من العاملين بالتعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطعيم 70%؜ من العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، داعيا طلبة الجامعات بسرعة التوجه لتلقى لقاحات كورونا من خلال 1100 مركز على مستوى الجمهورية، من بينهم 270 مركز شباب تم تخصيصهم للتسجيل والتطعيم المباشر دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك لاستمرار العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ على صحة الطلبة والمواطنين.

