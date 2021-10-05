شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق: نستهدف نقل 750 ألف راكب يوميا عبر خطوط المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عصام والى، رئيس هيئة الأنفاق، أول تجربة لـ"المونوريل" على مسارة فى تجربة خط العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا: "ننفذ خطى مونوريل من أطول الخطوط فى العالم، وسيكون بمثابة نقلة نوعية فى المواصلات العامة فى مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن حمولة المونوريل تتراوح من 15 ألف راكب فى الساعة لكل اتجاه إلى 45 ألف راكب فى الساعة لكل اتجاه، ويتم إدارته بصورة إلكترونية، ومعامل الأمان نسبته 100%، وسرعته تصل لـ90 كيلو متر فى الساعة.

وفى رده على سؤال الإعلامية عن سعر تذكرة "المونوريل"، قال: "نحسب مصاريف تشغيل وصيانة الوحدات المتحركة، وسعر المواصلات البديلة ومقارنتها، لتقترب منها وصولا للأداء الاقتصادى المتكامل".

وذكر أن المشروع يتكون من خطين كبيرين أحدهما من محطة الاستاد ومربوط بالخط الثالث لمترو الأنفاق ويتجه لمدينة نصر وشرق القاهرة والقاهرة الجديدة وصولًا للعاصمة الإدارية الجديدة ويعتبر من أطول الخطوط فى العالم ويبلغ طوله 56 كيلومترا، أما الخط الثانى يبدأ من مدينة 6 أكتوبر تحديدًا المنطقة الصناعية ويشمل كل التجمعات فى أكتوبر والشيخ زايد ويسير مع المحور وسيرتبط بالخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادى النيل.

كما كشف الدكتور عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، أن الهيئة تستهدف من خلال مشروع المونوريل الجديد، نقل 450 ألف راكب يوميًا فى خط مدينة نصر للعاصمة الإدارية، و300 ألف راكب فى مونوريل أكتوبر، مضيفًا أن التشغيل التجريبى سيكون فى منتصف العام المقبل لمورنويل شرق النيل من مدينة نصر، وبعدها بـ 4 أشهر سيتم التشغيل التجريبى لمونوريل غرب النيل بأكتوبر.