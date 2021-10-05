أول تعليق من "اتصالات البرلمان" بشأن تعطل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت أمين سر اللجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائبة مرثا محروس، إن اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوي وفور حدوث العطل الفني الذي أصاب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتس آب" تواصلت مع أعضاء في الحكومة ووزارة الاتصالات.

وأضافت في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، أن أعضاء اللجنة تناقشوا فيما بينهم كمناقشات مؤقتة لحين انعقاد اللجنة والوقوف على بيان صادر رسمي من اللجنة بصدد ما حدث وكيفية تفاديه في حال تكرار الحدوث.

​ولفتت إلى أن موقفها يشير إلى أن ما حدث هو في سياق الحرب السيبرانية الدائرة حاليًا بين دول العالم، خصوصًا أصحاب المصالح المتضاربة، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة مثل هذه الحروب.

وكشفت أنها ستتخذ كافة الإجراءات البرلمانية من أجل تفعيل استراتيجية ناجعة وحاسمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدة أنها ستعمل ذلك من منطلق دورها الرقابي والشعبي وكمواطنة تريد الحفاظ على أسرار بلادها.

وشددت أمين سر لجنة اتصالات النواب، على ضرورة أن يتخذ الجانب المصري خطوة لعدم التأثير بتكرار مثل هذه الأعطال وعدم ضياع بعض البيانات الخاصة بحكم ارتباطنا بعملية الرقمنة في كافة القطاعات وعدم تأثرنا على الجانب الاقتصادي أو كافة الجوانب الأخرى، معربة عن اعتقادها بضرورة وجود استراتيجية واضحة من جانب وزارة الاتصالات لعدم تكرار هذه المواقف.

وأشارت إلى أن اتصالات اللجنة لم تتعد الجهات الحكومية المصرية، مؤكدة أنه ورغم أن العطل دولي إلا أن الاتصالات مع المسئولين المصريين لمناقشة كيفية تأمين اتصالاتنا والتوصل إلى كيفية الحفاظ على أمننا من أي حروب قد تكون مبطنة داخل هذه العمليات.