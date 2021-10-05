مصادر لـ"الخليج 365": تغيرات "ناجعة" بلجان الشيوخ والانتخابات بصندوق شفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت مصادر داخل أروقة مجلس الشيوخ وقبل ساعات قليلة من إجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول أن هناك اتجاه لدى بعض الأحزاب المشاركة في المجلس بأعضاء لها سواء عن طريق الانتخابات أو التعيين، أن يحدث تغييرات "ناجعة" في هيئات مكاتب اللجان النوعية تختلف إلى حد كبير عن الدور الأول.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إنه من المرجح أن يدفع بعض الأحزاب بوجوه جديدة لانتخابات اللجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة أن هذه الوجوه ستكون من الخبرات والشباب والمرأة.

وأضافت المصادر أن الأحزاب حريصة على أن يتم إجراء هذه الانتخابات في هدوء وشفافية ونزاهة كما كان الحال في دور الانعقاد الأول، موضحة أن الأمانة العامة للمجلس على اتم الاستعداد لإجراء عملية الانتخابات في صندوق شفاف حتي تكون واضحة بين كل المتنافسين والأعضاء.

وخلال اليوم، تلاحظ أن هناك حالة من الترتيب والتجهيز لهذه الانتخابات داخل أروقة مجلس الشيوخ، حيث وضعت الكشوف بأسماء النواب في اللجان النوعية في دور الانعقاد السابق.

وفي أجواء أكثر تنظيمًا ولأول مرة وضعت الكشوف على شاشات في مدخل البهو الخاص بالشيوخ حتى يتطلع كل نائب على اسمه ويتوجه إلى الأمانة العامة لتعديل أو الاستمرار في عضوية اللجنة التي كان بها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول.

وفي السياق، أعلن اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اعتزامه الترشح على منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ غدًا الأربعاء عند إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه لديه ثقة في قدرة أعضاء اللجنة على الاختيار والشفافية التي تتمتع بها الانتخابات.

وحول إمكانية إحداث تغيير في هيئة مكتب اللجنة، أشار النائب نصير إلى أن ذلك يعود إلى أعضاء اللجنة وأنه ليس مخولا للحديث عنهم، مؤكدًا أن اللجنة بها العديد من الخبرات العسكرية والمدنية التي تستطيع أن تساهم في خدمة الوطن والمجلس بغض النظر عن المناصب داخلها.