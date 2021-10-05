مباحث التموين تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة وإنتاج زيت الزيتون في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مصنعًا لتعبئة وإنتاج زيت الزيتون بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

أمكن ضبط مالكه وبحوزته 1,5 طن "زيت طعام- مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" معبأة داخل صفائح بدون بيانات، ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومدون عليها المنتج النهائى وبيانات وعلامات تجارية وهمية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تم التحفظ على 9 آلاف و655 عبوة فارغة وإستيكر مدون عليها علامات تجارية وهمية مستلزمات التعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.