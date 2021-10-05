نشرة الحوادث.. قرار سار للسجناء وإصابة شرطيين في حادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الداخلية تمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

صرحت وزارة الداخلية بزيارة استثنائية واحدة، لجميع نزلاء السجون على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال (بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة).

إصابة شرطيين في تصادم سيارة ملاكي بـ"بوكس" داخل نفق الجلاء

أصيب أمينا شرطة في حادث تصادم سيارتين بنفق الجلاء شمال الجيزة، مساء الثلاثاء.

19 ديسمبر.. الحكم على محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس"

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا "التخابر مع حماس"، لجلسة 19 ديسمبر للحكم.

9 ديسمبر.. الحكم على شقيق حسن مالك و46 آخرين لتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، للحكم في جلسة 9 ديسمبر.

إعادة محاكمة حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر

تنظر الدائرة الخامسة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر بجلسة 4 نوفمبر المقبل.

بلاغ "سلبي" بالعثور على جسم غريب داخل جامعة القاهرة

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن سلبية بلاغ العثور على جسم غريب داخل حرم جامعة القاهرة.