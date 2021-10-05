شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل التعاون مع شركة ألمانية فى مجال التكنولوجيا الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل الاتفاق مع شركة ألمانية في مجال التكنولوجيا الصناعية ومجالات تشغيل المعادن الآلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعاون سيكون شاملا في مجال إنشاء مقر في القاهرة وورش لتدريب الطلاب وإرسال مدرسين للتدريب في ألمانيا، كما سيتم فتح 10 مدارس في مصر بالشراكة مع مستثمرين مصريين.

وتابع أن استقدام الماكينات الحديثة الخاصة بالشركة والتي تعتمد على التكنولوجيا بصورة تامة سيتم خلال السنوات العشر المقبلة وستحدث نقلة كاملة في مجال التصنيع والمعادن.