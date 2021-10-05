شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية البحيرة: الأنبا باخوميوس بصحة جيدة ويمارس خدمته بشكل يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بيانًا منذ قليل، أكدت من خلاله أن الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، بحالة صحية جيدة ويمارس عمله الرعوى بشكل طبيعى، مشيرة إلى أنه صلى أمس صلوات العشية أمس بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور.



مطران البحيرة

وقالت المطرانية في بيانها: "تطمئن إيبارشية البحيرة وتوابعها كل الأحباء في كل مكان أن صاحب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، بصحة جيدة ويمارس خدمته بشكل يومي من مقر المطرانية بدمنهور، وقد قام نيافته أمس بصلاة عشية وتطيب رفات القديس موريس بكنيسة مار مرقس بكرمة دمنهور والتي أحضرها نيافته من كنيسته بسويسرا في 5 أكتوبر 2013 ، وأودعها بجوار رفات القديس سمعان الخراز والقديسة فيرينا بالكنيسه ذاتها، ولا صحة لما يتم تداوله على صفحات الفيس ومواقع التواصل الاجتماعى".

وأكدت الإيبارشية أنه بصفة عامة تهيب بكل من ينشر أو ينقل الأخبار أن يدقق ويتحقق منعا للشائعات.