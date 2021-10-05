شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ نموذجا لمسلة المطرية الفرعونية بمدخل شارع الكابلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير ميدان مدخل شارع الكابلات بالمطرية، والتي تشمل إنشاء مسلة فرعونية، "نموذج لمسلة المطرية" مع تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة لافتا إلى أنه سيتم الافتتاح قريباً بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وفى السياق أوضح نائب محافظ القاهرة، خطة التطوير التي يتم تنفيذها بمنطقة المسلة بالمطرية قائلا: هناك خطة لرفع كفاءة المنطقة بالكامل وخاصة العقارات بمحيط المسلة، وهناك بعض العقارات تحجب الرؤية عن المسلة الأثرية بالمطرية، سيتم إزالتها وتعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة، كما سيتم الاستفادة من قطع الأراضى الفضاء بمحيطها .

ونفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير بحى المطرية من بينها تطوير محيط شجرة مريم بالمطرية، ضمن خطة التطوير التى تشهدها المنطقة، حيث تم رفع كفاءة حديقة شجرة مريم أمام مزار شجرة مريم لتظهر بشكل جمالى وحضارى رائع، كما سيتم استكمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة.

وتم تنفيذ أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في منطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة.

وانتهت محافظة القاهرة من دهان العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة.



