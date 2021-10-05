شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجمل حى السيدة زينب بأيدى عمال هيئة النظافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت هيئة نظافة القاهرة، حملتها الموسعة لنظافة وتجميل حى السيدة زينب، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة، لتجميل وإنارة حي السيدة زينب بكل مربعاته السكنية والشوارع والحوارى والأزقة والأماكن العامة والخاصة.





ونفذت الهيئة حملات رفع وتجريد المخلفات والتراكمات الموجودة في أراضي ملكية خاصة منذ سنين في شوارع المحتسب والكنيسة والسلخانة ومدخل المقابر وبيرم التونسي وعلي عبد اللطيف وخرابة الفرن وشارع الديوره وخرابة التلول والبغالات و2 خرابه بشارع محمد هاشم من حوش أيوب وشارع عبد المجيد اللبان.

وتم تطهير وتجريد وتسوية تلك الأماكن بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة ومعدات وسيارات الهيئة رافعين شعار القادم أفضل والهيئة تستطيع، حتى يعود المظهر الحضاري لكل منطقة بالعاصمة، كما يتم زراعة الأشجار بالشوارع.





وتستهدف الحملة رفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع، ويشارك فيها 350 عاملا و20 حاوية مكبس، و15 سيارة قلاب 20 طنا، و20 سيارة قلاب 4 أطنان، و10 سيارات قلاب 2 طن، و5 بوك، و2 لودر كبير، و2 لودر وسط، و4 سيارات مياه، و2 مكنسة مقطورة و5 أبراج، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا.

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون وقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.



