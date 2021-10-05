شكرا لقرائتكم خبر عن حى الأزبكية يشن حملة لرفع السيارات المتهالكة من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الأزبكية بالقاهرة، حملة برئاسة اللواء يحيى الأدغم رئيس الحى، لرفع العربات المتهالكة من الشوارع، وتحرير محاضر انتظار بالممنوع لتسيير الحركة المرورية لإعادة المظهر الحضارى والبيئي اللائق لشوارع ومناطق الحى، بشوارع التوفيقية وزكى والجمهورية وكلوت بك، وكامل صدقى، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة وشرطة المرافق وشرطة مرور الأزبكية.

كما قاد رئيس حى الأزبكية حملة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بـ"منطقة الفجالة وميدان رمسيس وشارع كلوت بك وبين الحارات وشارع الجمهورية" بنطاق الحى التي تعوق حركة المواطنين والحركة المرورية وتم وإيداع الإشغالات بمخازن شرطة المرافق بالحى.

وشنت أجهزة حى الأزبكية حملة بمنطقة تطوير القاهرة الخديوية، أسفرت عن رفع وإزالة التراكمات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع ( منطقة تطوير الألفى ) بنطاق الحى التي تعوق سير المارة وتشوه المظهر الحضارى وتم إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق الحى.

كما أغلق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق 4 أكشاك مخالفة لشروط الترخيص ولم تسدد حق الانتفاع للدولة بالعنوان 4 شارع ميدان حليم، كما تم غلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 6 شارع سراى الازبكية، وغلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 33 شارع 26 يوليو.











