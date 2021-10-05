شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدى سفير مصر الجديد بالفاتيكان مطبوعات الوزارة المترجمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء، السفير محمود طلعت سفير مصر الجديد لدى الفاتيكان بمقر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية , وذلك لبحث أوجه التعاون والتواصل فيما يتصل بحوار الأديان والثقافات والحضارات لصالح الإنسانية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن وزير الأوقاف، أهدى السفير محمود طلعت، نسخًا من مطبوعات الأوقاف المترجمة إلى العديد من اللغات الأجنبية في هذا المجال وبخاصة تلك المترجمة إلى اللغتين الإيطالية والإنجليزية , وهو ما نال إعجاب وثناء السفير , وثمّن ذلك الجهد العظيم من أجل مد جسور التواصل بين الأمم والشعوب .

فى سياق متصل عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس الإثنين، لقاء وقمة خاصة بالفاتيكان، عقب مشاركتها في قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ بعنوان: (الإيمان والعلم)، وخلال اللقاء الذي جمعهما، ناقش شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان القضايا الدينية والإنسانية والأخلاقية التي تؤرق العالم اليوم، والتحديات التي فرضتها التغيرات والأحداث على الساحة العالمية، والدور الحقيقي الذي يقع على عاتق قادة الأديان وعلماء الدين ليساهموا بدور فعال في التقليل من حدة الاحتراب والانقسام التي تعانيه مناطق متفرقة حول العالم، ومجابهة الأفكار المتطرفة والمخالفة لما نادت به الرسالات السماوية السمحة







