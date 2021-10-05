شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف خطة العام الدراسى الجديد.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها احتفالات الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويناقش أنشطة ومهام القوات وجهودها فى حماية الأمن القومى، وخطة الحكومة للعام الدراسى الجديد..





واقرأ أيضًا على صفحات الخليج 365 غدا:

احتفالا بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وعبد الناصر والسادات.. الرئيس يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويناقش أنشطة ومهام القوات وجهودها فى حماية الأمن القومى.. ويصدر قرارا بترقية قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق





الحكومة تكشف خطة العام الدراسى الجديد.. التنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى.. رفع الوعى الصحى للطلاب والمدرسين.. الالتزام بالتباعد الجسدى.. استخدام الواقيات الشخصية.. التطهير الدورى.. العمل على ترصد المرض والإحالة للجهات الطبية.. وهالة زايد: 18.4% زيادة فى تلقى تطعيمات كورونا بنهاية سبتمبر

أبطال حرب أكتوبر فى ضيافة ”الخليج 365” يروون أسرار معركة العبور والنصر





مصر والسعودية توقعان عقود مشروع الربط الكهربائى بتكلفة 1.8 مليار دولار.. وزير الطاقة السعودى: المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتى البلدين.. و"شاكر": المشروع يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة

8 قرارات مهمة فى الاجتماع الأسبوعى للحكومة.. تعديل بقانون العمد والمشايخ.. تخفيض أسعار تحاليل الـpcr للمسافرين لـ900 جنيه للمصريين ولغير المصريين 1200 جنيه





مدبولى: توجيهات من الرئيس بتقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق

رئيس مجلس الشيوخ فى بداية الدور الثانى: نتعهد بتحقيق مصلحة الوطن ودعم الدولة ورئيسها ابن مصر البار.. الدكتور حسام الملاحى يؤدى اليمين الدستورية بعد قرار الرئيس تعيينه بالمجلس.. عبدالوهاب عبدالرازق يعلن رفض هيئة المكتب 3 طلبات رفع حصانة.. ويدعو رؤساء الأحزاب لإرسال أسماء ممثلى الهيئات البرلمانية تحت القبة



