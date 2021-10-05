شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك : خطأ فى الإعدادات وراء انقطاع الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم، الثلاثاء، أن خطأً فى الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء فى بيان للشركة نشرته مدونة الدعم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: "نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذرى كان خطأ فى الإعدادات من جانبنا".

وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل.

يذكر أنه سبق وأصبحت شبكات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" وعدد من التطبيقات الأخرى المملوكة للشركة غير متاحة للمستخدمين يوم أمس الإثنين لمدة سبع ساعات تقريبًا.

وأرجع بعض الخبراء السبب، وفقًا للبيانات الأولية، إلى أخطاء فى تحديث البرمجة.