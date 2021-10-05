شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى أكاليل الزهـور علـى قبـر الجندى المجهـول والسادات وناصر فى الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر، وتأكيد وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، ووصول محمد صلاح إلى مصر للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجندى المجهـول والسادات وناصر فى الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر.. ويرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ويصدر قرارا بترقية قائد قوات الدفاع الجوى لرتبة فريق.. صور

قام الرئيس عبد الفتـاح السيسى بوضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجندى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس

شدد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعى، مؤكدًا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 448 لسنة 2021 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

8 قرارات مهمة للحكومة اليوم.. تعديل بقانون العمد والمشايخ.. تخفيض أسعار تحاليل الـpcr للمسافرين لـ 900 جنيه للمصريين و1200 لغيرهم.. والأزهر الشريف يتعاقد مع شركة "سايلو فودز" للوجبات المدرسية

وافق مجلس الوزراء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.. ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

وزيرة الصحة: زيادة بنسبة 18,4% فى تلقى تطعيمات كورونا بنهاية سبتمبر الماضى.. 13مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى للقاح و7 ملايين للجرعة الثانية.. والإفراج عن 7 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك- فاكسيرا الأسبوع الجارى

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

شيخ الأزهر يشارك فى إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم بحضور بابا الفاتيكان

شارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، القادة الدينيين من حول العالم في إطلاق ميثاق قادة الأديان تحت عنوان "نحو اتفاق عالمي بشأن التعليم"؛ حيث يأخذ الميثاق بعين الاعتبار التحديات والتوقعات التي تواجه التعليم والمعلم في الوقت الراهن.

فى اليوم العالمى للمعلم.. "التعليم": دور كبير للمعلمين فى تطبيق التحول الرقمى خلال جائحة كورونا.. نقيب المعلمين: تحقيق النهضة التعليمية أساسها المدرس وإطلاق مسابقة لتسليط الضوء على التجارب الملهمة

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، بـ"اليوم العالمي للمعلمين"، والذى بدأ الاحتفال به فى يوم 5 أكتوبر فى عام 1994، تقديرا لدور المعلم، وتوثيقا للعطاء الذى يقدمه للمجتمع فى تربية الأحيال، والتوعية بالرسالة السامية التى يقدمها نحو رقى المجتمع من خلال تربيته لأجيال تعمل على ذلك.

إحالة أوراق سفاح الفيوم قاتل زوجته وأبنائه الـ6 للمفتى.. لايف وصور

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضويه المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب اليوم إحالة أوراق المتهم الشهير بـ "سفاح الفيوم" الذي قتل زوجته وأبناءه الـ6 إلى المفتي لاستطلاع رأيه والنطق بالحكم في جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد في ديسمبر المقبل.

تفاصيل واحدة من أطول فترات الانقطاع فى تاريخ فيس بوك.. 6 ساعات تتعطل فيها 3 منصات.. الشركة تعتذر دون تحديد السبب.. و255 ألف بلاغ عن مشاكل بالتواصل خلال الأزمة.. وزوكربيرج يتراجع للمركز السادس بين أغنياء العالم

تسبب انقطاع فيس بوك وانستجرام وواتس آب في أزمة لمليارات من المستخدمين الذين يعتمدون على عملاق الوسائط الاجتماعية وتطبيقاته في كل شيء بدءًا من التواصل مع الأصدقاء إلى إدارة أعمالهم وتسجيل الدخول إلى مواقع الويب، حيث استمر العطل لـ6 ساعات متواصلة، والذى يعد أحد أطول الانقطاعات في تاريخ فيس بوك.

فلكيا.. هلال ربيع الأول يولد غداً والخميس أول أيامه والمولد النبوى 18 أكتوبر

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اكتمال القوة الضاربة للفراعنة بانضمام المحترفين الخمسة قبل مواجهتى ليبيا.. محمد صلاح آخر المنضمين لمعسكر برج العرب.. الننى يعود بقوة لحسابات وسط الملعب.. مصطفى محمد وكوكا يدعمان الهجوم.. وأحمد حجازى يقود الدفاع

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