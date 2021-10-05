أبرزها العفو على بعض المسجونين.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية، أبرزها العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وجاءت القرارات كالتالي:

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من عام 2021.

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- قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات.

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- السيسي يصدر اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 409 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث".

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- قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 410 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث.

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